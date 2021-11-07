Под Воронежем в аварии с 4 машинами пострадали 3 человека, а "Субару" врезалась в отбойник

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6 ноября в Рамонском районе произошла масштабная авария. Около 11.00 на 477-м километре М-4 «Дон» столкнулись четыре машины.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 55-летний водитель «Лады Калина», он не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и "догнал" «Субару», после чего врезался в ВАЗ и «Фольксваген». «Субару» от удара отбросило в барьерное ограждение.

В аварии пострадали три пассажиры «Лады Калина»: женщины 52 и 58 лет, а также 67-летний мужчина. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.