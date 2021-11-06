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Здоровье6 ноября 2021 18:09

Воронежцы начали собирать подписи против QR-кодов

С инициативой выступили жители микрорайона Шилово
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители микрорайона Шилово распространили в соцсетях призыв о сборе подписей против QR-кодов. Инициатором стала девушка по имени Юлия, которая в течение трех дней до окончания локдауна ждет желающих поддержать ее у одного из универсамов микрорайона. Автор считает недопустимым разделять горожан на два непримиримых лагеря – привитых и нет.

К слову, инициатива нашла поддержку не только в этом микрорайоне. Жители других районов Воронежа готовы также подписаться под петицией.

Напомним, QR-коды вернутся после окончания каникул: с понедельника, 8 ноября, без этого документа невозможно будет попасть в общепит, парикмахерскую, и, возможно, даже в крупные ТЦ.