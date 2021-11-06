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Происшествия6 ноября 2021 15:03

В центре Воронежа 18 спасателей тушили пожар в коридоре и санузле жилого дома

ЧП произошло на улице Сакко и Ванцетти
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Утром в субботу, 6 ноября, в службу спасания сообщили о пожаре в многоквартирном доме на улице Сакко и Ванцетти, 80-а. В коридоре одной из квартир загорелись вещи на площади в пять квадратных метров. Огонь распространился на санузел, где повредил унитаз и два квадратных метра плитки.

Для тушения привлекались силы 18 пожарных и пяти машин. Справиться с огнем удалось в течение десяти минут.

По оперативной информации ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить экспертам.