В центре Воронежа 18 спасателей тушили пожар в коридоре и санузле жилого дома

Утром в субботу, 6 ноября, в службу спасания сообщили о пожаре в многоквартирном доме на улице Сакко и Ванцетти, 80-а. В коридоре одной из квартир загорелись вещи на площади в пять квадратных метров. Огонь распространился на санузел, где повредил унитаз и два квадратных метра плитки.

Для тушения привлекались силы 18 пожарных и пяти машин. Справиться с огнем удалось в течение десяти минут.

По оперативной информации ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить экспертам.