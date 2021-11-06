Под Воронежем 35-летний вор месяц вывозил на велосипеде добро из дачного домика

Из домика пропал инструмент, газовая плита и даже электропроводка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

50-летний воронежец обнаружил пропажу имущества из своего дачного домика, расположенного в Новоусманском районе. Выявить подозреваемого полицейским помогла особая примета, о которой рассказали другие дачники: жулик вывозил наворованное добро на велосипеде в течение месяца. Злоумышленник проник в помещение через взломанную оконную раму.

Таким образом из домика пропали электроинструмент, газовая плита и даже электрическая проводка, общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, его задержали и доставили в полицию.

- Часть похищенного имущества оперативники изъяли в ходе обыска, другую часть добровольно выдал его сосед, которому задержанный сбывал похищенное, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», его самого задержали.