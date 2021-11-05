В Воронеже объявили поиски 40-летней женщины

ориентировка волонтеров

В Воронеже вновь ищут 40-летнюю Анну Кайгородову. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 ноября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Возможно, что она отправилась в Москву и пропала. Ранее женщину уже искали. В декабре прошлого года она пропала после семейной ссоры. Ушла, призватив с собой1,5 годовалую дочку. Спустя несколько дней ее нашли у знакомых.

Анна Кайгородова ростом 165 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения была в синей куртке с розовой молнией, черные спортивные штаны, синих ботинках и с розовым рюкзаком.

Всех, кто видел Анну попросили позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтёры), 112 (служба спасения) или 02 (полиция).