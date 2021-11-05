В райцентре Воронежской области пьяный автомобилист чуть не снес памятник летчикам

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в четверг, 4 ноября, примерно в 4 часа утра в Боброве. 55-летний местный житель на ВАЗ-2112 ехал по кольцу и, не справившись с управлением, буквально влетел на постамент памятника «Самолет». Монумент находился как раз в центре круга. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 ноября.

В результате машину сильно раскурочили, а сам водитель и его пассажиры – 56 мужчина и 37-летняя женщина получили травмы. Их увезли в больницу по скорой. По предварительным данным, водитель был пьян.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.