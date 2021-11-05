На воронежских дорогах за сутки сбили двух пешеходов

Фото из архива КП Фото: из архива КП

Вечер 4 ноября не обошелся без происшествий. В Воронежской области два ДТП с пешеходами закончились летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 5 ноября.

Оба ДТП произошли поздно вечером. Примерно в 19:40 в Бобровском районе на автодороге «Анна-Бобров» 52-летний житель Краснодарского края на «Тойоте RAV 4» на не освещенном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения и сбил идущего в попутном направлении по краю проезжей части 30-лентнего жителя Боброва.

Чуть позже в Нововоронеже в 22:20 на улице Коммунальная 38-летний водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 37-летнего мужчину, который также двигался по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП оба пешехода погибли. Полиция проводит проверку.