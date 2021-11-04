Воронежских водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах в праздничные дни

На одной из дорог Воронежа будут останавливать для проверки всех водителей. Фото: Алексей ФОКИН

В течение длинных праздников в Воронеже на заранее определенном участке дороги будут останавливать всех водителей. Их попросят предъявить права, при нарушение дикции, координации движений могут предложить подуть в трубочку, либо пройти более серьезное медобследование, если возникнут подозрения в наркотическом опьянении.

В ГИБДД напоминают, что за езду в пьяном виде сначала грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф до 30 тысяч рублей. При повторной поимке за рулем «под мухой» предусмотрена уже уголовная ответственность. Чтобы пресечь попытки сунуть деньги инспектору, водителям сообщают, что на всех автомобилях ГИБДД стоят видеорегистраторы.

Воронежцев, увидевшим пьяного либо явно неадекватного водителя, просят сообщить об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79, 112 (круглосуточно).