Пациенты воронежской поликлиники №3 могут вызвать врача на дом через тelegram-канал

Поликлиника №3 Воронежа, которая расположена в Ботаническом переулке, создала свой Telegram-канал. В нем пациенты, прикрепленные к медучреждению, могут вызвать врача на дом.

Заявки медики принимают по будням с 8:00 до 15:00. За сообщениями следит и обрабатывает оператор.

Кстати, вызвать врача легко. Нужно только перейти по ссылке. В открывшемся окне появится «Написать сообщение». Для то, чтобы оператор вас записал, надо указать свои ФИО, дату рождения и адрес. Профиль пациента на момент заявки должен быть открыт, а номер телефона доступен. Это необходимо для того, чтобы регистратор мог перезвонить и уточнить причину вызова. Также медработнику могут потребоваться данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛС.