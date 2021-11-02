Жителя Воронежской области будут судить попытку дать взятку сотруднику полиции

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

- Житель Лискинского района предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику полиции, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствие установило, что 7 июля этого года около 22 часов на шестом километре автодороги М4 «Дон» - Давыдовка Лискинского района сотрудники ДПС остановили совершавший опасные маневры автомобиль под управлением 21-летнего мужчины, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Это впоследствии было подтверждено результатами освидетельствования

В соответствии с законом водителя отстранили от управления транспортным средством. Также выяснилось, что мужчина ранее был лишен прав, но при этом собственноручно установил подложные государственные регистрационные знаки, которые значились за автомобилем, ранее принадлежавшим его матери.

Дабы избежать административной ответственности, водитель предложил взятку сотруднику полиции за несоставление протокола об административном правонарушении.

Страж порядка сообщил, что данные действия являются уголовно-наказуемыми, но нарушитель, игнорируя предупреждение, попытался передать должностному лицу часть денежных средств в сумме семи тысяч рублей, положив их рядом с рычагом переключения передач, при этом пообещав позже передать остальную сумму в размере десяти тысяч. Сотрудник полиции от получения взятки отказался, сообщив о предложении коррупционного характера руководству.

- На следствии обвиняемый полностью признал вину, раскаявшись в содеянном, - сообщил руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального управления СК России Юрий Йовдий.

Впереди суд в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).