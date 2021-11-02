Под Воронежем двух братьев похитили и требовали за них выкуп

Сотрудники Следственного комитета и полицейские ищут похитителей братьев. Фото: из архива «КП»

В Новоусманском районе расследуют дело о похищении двух молодых мужчин. Парням 18 и 22 лет предложили заняться отделкой строящегося дома. Для обсуждения деталей будущей работы им предложили встретиться возле села Парусное. Молодые люди приехали туда на своей «Ладе-Приоре». Там на них накинулись двое незнакомцев. Одного из братьев засунули в багажник, другого насильно затолкали в салон и отвезли в лес. При этом их связали скотчем.

В лесу парням начали угрожать расправой. И сказали им, что собираются требовать за них выкуп у родственников. Молодые люди все же сумели освободиться от скотча и убежать. Они написали заявление в полицию. К разбирательству обстоятельств похищения подключились сотрудники Следственного комитета. Возбудили уголовное дело по части 2 ст.126 УК РФ «Похищение двух и более людей». Похитителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

- Во взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление и розыск лиц, причастных к этому преступлению, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.