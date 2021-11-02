Житель Воронежской области потерял почти 600 тысяч рублей, пытаясь застраховать сделку стоимостью две тысячи

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

46-летний житель Каширского района сообщил в местное отделение полиции, что неизвестные похитили его денежные средства.

Потерпевший пояснил, что нашел в интернете объявление о предоставление необходимой ему услуги, стоимостью две тысячи рублей. Во время телефонного разговора неизвестный попросил мужчину перечислить на электронные кошельки 24 тысячи рублей тремя переводами по восемь тысяч для страхования сделки.

После того, как потерпевший перечислил деньги, неизвестный сообщил ему, что платеж не прошел, счета заблокировались. В связи с этим мужчине необходимо дополнительно перечислить 170 тысяч тремя переводами. После этого неизвестный запросил еще перевод на сумму 400 тысяч под тем же предлогом.

Затем мужчине позвонил другой неизвестный и сообщил о том, что своими действиями потерпевший сломал интернет-сайт, все имеющиеся счета заблокировались, поэтому ему необходимо срочно дополнительно перевести 700 тысяч. В этот момент потерпевший понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Таким образом, он потерял около 600 тысяч.

- В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и частями 2,3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

За минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрировано семь мошенничеств совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,3 миллионов.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.