В Воронежской области врезались лоб в лоб «Рено» и «Нива»: двое ранены

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 1 ноября, в 08.35 на 14 километре дороги Россошь-Карабут случилась авария. При встречном разъезде лоб в лоб столкнулись «Рено Логан», которым рулил 42-летний местный житель, и «Нива Шевроле». Отечественным внедорожником управлял 70-летний земляк водителя иномарки.

После удара «Рено Логан» загорелся. Водитель успел выскочить из машины. Шофер «Нивы Шевроле» и его пассажирка, 64-летняя местная жительница, получили травмы, их отвезли в больницу.

От "Рено" остался только "скелет". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Нивы" разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские разбираются, кто прав, кто виноват в этой аварии.