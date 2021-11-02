В Воронежской области врезались лоб в лоб «Рено» и «Нива»: двое ранены

Машины после аварии.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В понедельник, 1 ноября, в 08.35 на 14 километре дороги Россошь-Карабут случилась авария. При встречном разъезде лоб в лоб столкнулись «Рено Логан», которым рулил 42-летний местный житель, и «Нива Шевроле». Отечественным внедорожником управлял 70-летний земляк водителя иномарки.
После удара «Рено Логан» загорелся. Водитель успел выскочить из машины. Шофер «Нивы Шевроле» и его пассажирка, 64-летняя местная жительница, получили травмы, их отвезли в больницу.
От "Рено" остался только "скелет".
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
У "Нивы" разбит капот.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские разбираются, кто прав, кто виноват в этой аварии.