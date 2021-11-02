В Воронежской области водитель «Волги» сбил насмерть мужчину

59-летнего мужчину на скорой привезли в больницу, но спасти его уже не смогли. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 1 ноября, в 17.50 в селе Аношкино Лискинского района случилось смертельное ДТП. У дома № 37 на улице Центральной 62-летний местный житель, ехавший на «Волге», в условиях плохой видимости двигался на достаточно большой скорости и сбил 59-летнего земляка. Мужчину отвезли в больницу, там он умер.

- Всего 1 ноября случилось 86 ДТП, из них в Воронеже – 60, на дорогах в районах – 20, на федеральных трассах – 6. В девяти авариях один человек погиб, десять получили травмы. 196 водителей задержаны за езду на красный свет, 25 двигались по встречной полосе, еще 10 были пьяны. Всех нарушителей ожидают штрафы, - рассказали в региональном ГУ МВД.