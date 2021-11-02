В Воронеже в ноябре снесут 28 торговых павильонов

Киоски будут сносить, в основном, на правом берегу Воронежа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городской администрации продолжают борьбу с незаконно установленными киосками. В ноябре пойдут на слом еще 28 торговых павильонов. Восемь из них расположены в Коминтерновском районе, шесть – в Советском, пять – в Железнодорожном, по четыре – в Ленинском и в Центральном и один – в Левобережном.

Из сносимых киосков, пожалуй, самый известный пока еще стоит на остановке ТЮЗ в Центральном районе. Среди других есть пара цветочных павильонов, много продуктовых торговых точек. В Советском районе на слом пойдет киоск, в котором продают памятники. А в Левобережном по адресу: Димитрова, 2Г снесут тир.