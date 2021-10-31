Воронежцев предупредили о новой волне телефонных мошенничеств

Идея торговать в интернете стоила 58-летнему жителю Новохоперска 32 тысячи рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Одна их самых крупных афер мошенников в субботу, 30 октября, была очень проста. 58-летний житель Новохоперск разместил на сайте «Авито» объявление о продаже стенда для проверки топливных форсунок. Ему позвонил незнакомец и заявил, что готов его купить. Он предложил внести аванс на карту. Мужчина продиктовал собеседнику ее данные. Тот попросил сообщить ему код из смс для «принятия входящего платежа». Житель Новохоперска сделал и это. Вскоре с его карты исчезли в неизвестном направлении более 32 тысяч рублей. Мужчина написал заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД. – Всего 30 октября было шесть сообщений о хищении денег с банковских счетов путем обмана или злоупотребления доверием и о прямых кражах с карт доверчивых людей. За сутки аферисты обманули своих жертв на сумму около 260 тысяч рублей. Обращаем внимание: сейчас наблюдается новая волна активности аферистов. Очень часто мошенники стараются перевести переписку в мессенджеры, чтобы обойти внутреннюю защиту сайтов объявлений и выведать коды из смс и другие персональные данные.