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Происшествия31 октября 2021 9:21

В крупном райцентре Воронежской области ночью спасли жильца горящего дома

Пожар случился в Острогожске около 4.40
Юрий КОЗЛОВ
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От дома остались только стены.

От дома остались только стены.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 31 октября, около 4.40 в Острогожске на улице 8 марта загорелся дом. В дежурную часть МЧС о возгорании сообщили в 4.42.

- На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Они вывели из горящего дома одного жильца, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Пожар ликвидировали в 5.25. Однако к тому времени огонь уже прорвался сквозь крышу, и она рухнула. То есть, в доме 10х12 метров остались одни стены. Причины пожара сейчас выясняют.