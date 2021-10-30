Под Воронежем продавщицу приговорили к исправительным работам за продажу алкоголя подростку

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Семилукском районе вынесли приговор 48-летней продавщице магазина из села Новосильское. Ее признали виновной в продаже алкогольных напитков несовершеннолетним. Причем женщину уже ловили за этим занятием. Но в первый раз она отделалась административкой.

Как сообщили в райсуде 29 октября, женщина стала фигуранткой уголовного дела по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно). Ее задержали, когда она в очередной раз продала подростку бутылку пива. При этом продавец не потребовала документ, позволяющий установить возраст покупателя.

На суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Между тем, суд назначил ей наказание – исправительные работы на пять месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Отбывать его она будет в районе своего места жительства. А вот где конкретно, решит уголовно-исполнительная инспекция.