19-летний воронежец украл украшения на 180 тысяч рублей у 59-летней собутыльницы

В Воронеже задержали 19-летнего воронежца за кражу ювелирных изделий, совершенную в конце июля.

Парень выпивал с 59-летней знакомой у нее в квартире на улице 25 Января. И заметил шкатулку с украшениями. Когда женщина вышла из комнаты, юный собутыльник похитил ювелирные изделия из шкатулки. Ущерб составил более 180 тысяч рублей.

Когда его задержали, парень признался, что украл украшения в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные ценности он сдал в ломбард, а деньги потратил.

За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.