Будут судить 29-летнего воронежца, надругавшегося над 84-летней пенсионеркой

Следователи передают в суд уголовное дело 29-летнего воронежца, обвиняемого в действиях сексуального характера с применением насилия и краже денег с банковской карты.

Парня задержали в конце марта 2021 года. Полицию вызвала пенсионерка с улицы Семилукской. Она рассказала, что утром к ней пришли два парня, якобы для поиска телефона, утерянного знакомым во время нахождения несколькими часами ранее в данной квартире с внуком хозяйки. Не найдя мобильника, мужчины ушли, однако через некоторое время один из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вернулся в квартиру, где, применяя насилие, совершил в отношении 84-летней женщины действия сексуального характера, после чего покинул место преступления.

Парня, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности и собственности, задержали. Попутно вскрылось, что мужчина еще воровал деньги с карты знакомого. В октябре 2020 года он познакомился в кафе на улице Ворошилова молодым человеком, получил доступ к его банковской карте. И потом неоднократно покупал продукты и алкоголь по карте знакомого, используя бесконтактный способ оплаты. Всего ему удалось похитить более 1200 рублей.

Дело передают в суд.