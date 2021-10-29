Роспотребнадзор: в Воронежской области на 25% выросло количество заболевших среди пенсионеров старше 65 лет

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 29 октября профильные чиновники сообщили более детальную ситуацию по эпидобстановке.

Руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин рассказал, что в регионе коронавирусом болеют 45 449 человек, из них 7181 - на госпитализации, 38268 - на амбулаторном лечении (дома). За последние сутки в больницы региона поступили 746 человек с COVID-19, выписали 659 пациентов.

Исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева подтвердила, что распространение коронавируса характеризуется нарастанием интенсивности эпидпроцесса. Она отметила, что за неделю на 25,6% выросло количество заболевших среди воронежцев старше 65 лет.

Санитарный врач отметила, что инфекцию везут в том числе и из-за границы. С момента возобновления перелетов в регион из 10 стран прибыло 375 международных рейсов. Сотрудники санитарно-контрольного пункта при выборочном обследовании на коронавирус выявили положительные результаты у 37 пассажиров.