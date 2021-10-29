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Звезды29 октября 2021 17:18

Кукольный театр в "Ночь искусств" покажет воронежцам онлайн "Денискины рассказы"

Это свежий проект труппы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские театры, вынужденные из-за ковидных "каникул" и обострения эпидобстановки свернуть свою очную деятельность, нашли возможность присоединиться к Всероссийской культурной акции "Ночь искусств" онлайн.

Театр кукол «Шут» имени Вольховского представит свежий онлайн-проект «Денискины рассказы в актерском исполнении» по произведениям Виктора Драгунского.

Напомним, оперный зовет воронежцев присоединиться к флешмобу «Магия музыкального театра», а Кольцовский покажет онлайн спектакль "Бумажный солдатик".