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Общество29 октября 2021 13:59

В Коминтерновском районе Воронежа выпилят 25 сухих деревьев

И опилят еще 8
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Коминтерновском районе коммунальщики совместно с экологами проведут санитарную обрезку и спил сухих деревьев. В частности, в сквере имени Костомарова обрежут сухие ветки у 83-х деревьев, а спилят 25 усыхающих и сухостойных.

- Это сухие или имеющие сломленные ветви деревья, а также нуждающиеся в обрезке, которая будет способствовать их дальнейшему росту. Большинство из них - тополя, а также несколько берез, рябин, каштанов, вязов, кленов и ясеней. Весной там будут высажены крупномерные деревья с закрытой корневой системой, - сообщили в управлении экологии Воронежа.