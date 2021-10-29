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Происшествия29 октября 2021 12:53

Воронежец до смерти забил соседа, перекрывшего ему проход в квартиру

У мужчины от побоев разорвалось легкое и сердце
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд уголовное дело 57-летнего воронежца, забившего до смерти соседа.

Инцидент произошел год назад на улице Домостроителей. В начале ноября 2020 года воронежец, возвращаясь вечером домой, встретил около своей квартиры 54-летнего соседа, с которым ранее конфликтовал.

Обвиняемый потребовал от мужчины дать возможность зайти в квартиру, а когда тот отказался освободить проход, избил его руками и ногами и ушел. А сосед от полученных травм скончался на месте драки. Судмедэксперты заключили, что смерть наступила от закрытой травмы груди с разрывами легкого и сердца.