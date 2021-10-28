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Общество28 октября 2021 17:30

Воронежский ветеринар пойдет под суд

Он жульничал на справках для транспортировки меда
Алексей СЕРГУНИН
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Похищенными денежными средствами на сумму около 20 тысяч рублей подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Похищенными денежными средствами на сумму около 20 тысяч рублей подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Поворинскому району раскрыли жульнические действия 34-летнего местного жителя.

Подозреваемый с 2019-го по 2021-й год, будучи ветеринаром местного медицинского учреждения, выдавал справки частным лицам на транспортировку меда.

Полученные от граждан деньги в кассу учреждения он не вносил, а присваивал себе. Похищенными денежными средствами на сумму около 20 тысяч рублей подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

- В соответствии с частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.