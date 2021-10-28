Седьмой фестиваль «Маршак», перенесенный из-за ковида на весенние каникулы, пройдет с 25 марта по 3 апреля 2022 года

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновфеста объявила новые даты перенесенного из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу фестиваля «Маршак». Седьмой детский театральный форум пройдет в Воронеже на весенних каникулах - с 25 марта по 3 апреля 2022 года.

- Команде фестиваля удалось сохранить в расписании почти все мероприятия программы. На форуме пройдут 45 показов 20 спектаклей для детей и подростков. В программе примут участие 19 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Канска, Альметьевска, Воронежа и Бухареста, - сообщила дирекция Платоновфеста. - Купленные билеты действительны. Их не нужно обменивать на новые. Чтобы зритель мог сориентироваться, на какой именно показ спектакля он сможет прийти по уже купленному билету, на странице каждого спектакля на сайте фестиваля новая дата показа будет указана рядом с соответствующей ей прежней датой.

К сожалению, из-за переноса сроков не удалось сохранить в афише три спектакля. Отменены «Колыбельная для мышонка», «Волшебник страны Оз» и «Дом из маленьких кубиков». Сдать билеты на отмененные спектакли можно до начала фестиваля – до 25 марта.

- Мы надеемся, что к 2022 году ситуация стабилизируется, все наши зрители и участники будут здоровы и фестиваль «Маршак», наконец-то, после двух лет перерыва, сможет состояться в привычном, живом формате, - отметили организаторы.