В Воронежской области на дороге задержали крупного наркоторговца

Смертоносное содержимое тайника в "Ауди" конфисковали. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Лискинские полицейские получили оперативную информацию о том, что 29-летний местный житель продает наркотики, оборудуя тайники в Воронежской области. И что сейчас он направляется на «Ауди 6» в Лиски.

На подъезде к райцентру оперативники вместе с инспекторами ДПС остановили иномарку и обыскали ее. В тайнике под передним пассажирским сидением обнаружили около 19 граммов метадона и 115 граммов героина. Наркотические вещества были расфасованы, то есть, приготовлены к продаже. Полицейские выяснили, что их наркоторговец достал из тайника в Советском районе Воронежа и намеревался продать в Лисках.

- Мужчина признал свою вину. Его арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье, карающей за незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере. Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы. Наши сотрудники проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.