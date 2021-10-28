В Воронеже перед входами в «красную зону» и регистратуру поликлиник установят видеокамеры

Видеокамеры могут помочь в борьбе с липовыми сертификатами о вакцинации. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В поликлиниках Воронежа установят видеокамеры. Они появятся на входе в «красные зоны», а также в регистратурах. Такое поручение сотрудникам департамента цифрового развития дали в региональном штабе по борьбе с ковидом.

Установить камеры нужно будет в срок до 3 ноября. Потребность в видеофиксации назрела из-за возрастания случаев покупки «липовых» сертификатов о вакцинации против ковида. Возможно, с помощью камер также попытаются понять причину огромных очередей. В частности, объясняются ли они только нехваткой специалистов или есть и недостатки в организационной работе.

Ранее аналогичное поручение оперштаб дал по поводу оснащения видеокамерами прививочных пунктов.