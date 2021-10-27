В райцентре Воронежской области прием заболевших ОРВИ детей организовали в ДК

С 26 октября в Новой Усмани заболевших детей врачи-педиатры начали принимать в местном Дворце культуры. Решение о переводе в ДК приема ребят с температурой и другими симптомами гриппа и ОРВИ приняли на заседании районного оперштаба по противодействию коронавирусу, сообщили в администрации Новоусманского района.

Предполагается, что такая мера снизит нагрузку на помещения поликлиники Новоусманской райбольницы. Для приема переоборудовали две гримерки в ДК.

Напомним, что в Воронеже тоже прорабатывают вариант использования учреждений образования, закрытых на время локдауна, на прием больных с ОРВИ.