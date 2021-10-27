В центре Воронежа на месте стройки нашли старинную стеклянную посуду и керамику

Фото - управление ОКН Воронежской области

В Воронеже по адресу: улица Кольцовская, 15 на участке, где идет расчистка под строительство нового жилья, нашли старинную стеклянную посуду и керамику. Как выяснили археологи, работавшие на месте раскопок, артефакты относятся к культурному слою XVII – XX веков. Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Полевые работы в центре города велись осенью 2021 года. Территория включена в перечень объектов археологического наследия «Культурный слой Воронежа». Интересные исторические находки обнаружили сотрудники экспертного центра «Вектор». В коллекции артефактов – стеклянная сосуда, круговая керамика и металлические фрагменты.

Ранее на месте, где в будущем появится очередная многоэтажка, располагался цех хлебозавода №4. Он полностью закрылся ближе к середине 1990-ых годов. Само же строение было возведено более 120 лет назад – около 1898−1899 годов – и изначально использовалось как жилой дом. Квартиры в нем, предположительно, сдавали в наем. Здание снесли в июне 2020 года.