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Происшествия26 октября 2021 22:18

В Воронеже на улице Кривошеина огонь охватил склады

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Стоп-кадр видео пожара.

Стоп-кадр видео пожара.

О загоревшихся складах на улице Кривошеина сообщили горожане вечером 26 октября. На кадрах записи, которую прислали очевидцы в редакцию "КП", видно полыхающее пламя на внушительной площади. На место прибыли несколько машин оперативных служб.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области пояснили, что в промзоне идет горение строительных поддонов. Их складировали на открытой территории. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Горение продолжается. Информации о пострадавших нет.

- Жилым домам огонь не угрожает, - добавили в ведомстве.

В Воронеже горят склады на улице Кривошеина
Видео: читателя "КП-Воронеж"