В Воронеже на улице Кривошеина огонь охватил склады

Стоп-кадр видео пожара.

О загоревшихся складах на улице Кривошеина сообщили горожане вечером 26 октября. На кадрах записи, которую прислали очевидцы в редакцию "КП", видно полыхающее пламя на внушительной площади. На место прибыли несколько машин оперативных служб.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области пояснили, что в промзоне идет горение строительных поддонов. Их складировали на открытой территории. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Горение продолжается. Информации о пострадавших нет.

- Жилым домам огонь не угрожает, - добавили в ведомстве.