Угрожавшего ножом полицейскому воронежца ждет суд

Подозреваемый отказался от дачи показаний и вину свою не признал. Фото: Алексей СЕРГУНИН

СУ СК РФ по региону завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Воронежа. Вечером 19 мая этого года 51-летний инспектор патрульно-постовой службы полиции прибыл к общежитию на ул. Любы Шевцовой по вызову местной жительницы, сообщившей, что неизвестный мужчина угрожает ножом ее мужу.

Спустившись в подвальное помещение дома, сотрудник полиции обнаружил там находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который стал угрожать правоохранителю ножом. Полицейский потребовал от того бросить нож, но злоумышленник это проигнорировал и стал приближаться к сотруднику полиции, одновременно высказывая угрозы в его адрес.

Так как нападавший не выполнил законные требования и продолжил двигаться в сторону полицейского, то страж порядка в соответствии с законодательством, достал табельное оружие и предупредил, что будет стрелять. После этого 52-летний мужчина внезапно схватил пистолет рукой, между ними завязалась борьба. В это время произошел непроизвольный выстрел, в результате чего сотрудник полиции получил огнестрельное ранение предплечья, нападавший – в области поясницы. Их доставили в медицинское учреждение.

В ходе следствия обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, не признал вину в совершении данного преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. Тем не менее, следователи собрали достаточную доказательственную базу, куда в числе прочего вошли показания свидетелей и потерпевшего, результаты проведенных экспертиз.

- Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, - пояснил руководитель следственного отдела по Советскому району регионального управления СК России Евгений Аверин.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) – до пяти лет лишения свободы.