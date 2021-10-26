В Воронеже будут судить мужчину, накупившего «паленого» алкоголя и табака на 3,2 млн рублей

Владельцу мини-склада поддельного алкоголя и табака грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Во вторник, 26 октября, в Ленинский районный суд направили уголовное дело 48-летнего воронежца. По данным следствия, в 2020 году мужчина купил у неустановленных подпольных торговцев 4 тысячи бутылок со спиртосодержащей жидкостью и почти 12 тысяч табачных изделий различных марок. Их он хранил у себя дома. К этой сомнительной продукции он приклеил этикетки солидных брендов. И собирался уже продать, но к нему нагрянули силовики. Они изъяли у него «паленый» алкоголь и табак на общую сумму более 3,2 миллионов рублей.

- В отношении этого криминального «бизнесмена» возбудили уголовное дело по двум статьям УК, карающим за покупку и хранение немаркированного алкоголя и табачных изделий в особо крупном размере, а также за незаконное использование чужого товарного знака. Максимальное наказание, грозящее мужчине, - шесть лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ленинского района.