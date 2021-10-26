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Общество26 октября 2021 15:46

По требованию жилинспекции УК отремонтировала подъезд в воронежской многоэтажке

С момента выдачи предписания прошло три месяца
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Государственная жилинспекция Воронежской области проверила исполнение предписания, выданного УК Железнодорожного района в июле этого года. Тогда жительница многоэтажного дома по улице Сомовская пожаловалась в ГЖИ на отсутствие ремонта в подъезде №3.

В ходе выездной проверки жилищный инспектор обнаружил облупленную краску на стенах и потолке лестничной клетки, а между вторым и третьим этажами – разбитое окно и отсутствие освещения.

По требованию ГЖИ УК повела ремонт, заменила неисправные светильники, остеклила раму в подъезде. Повторная проверка нарушений не выявила.