Сосновый шелкопряд угрожает воронежским лесам

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Лесники Калачеевского лесничества заметили, что сосны на границе с Ростовской областью уничтожает какой-то хвоегрызущий вредитель. Хвоя была объедена и засыхала, а на ветвях висели белые коконы. По этим признакам специалисты предположили, что столкнулись с сосновым шелкопрядом. Дальнейшее обследование подтвердило опасения лесников.

- По предварительным данным, поражено около 2000 гектаров лесных насаждений, - сообщили в управлении лесхоза Воронежской области. - Сосновый шелкопряд – типичный вредитель сосны. Гусеницы, питаясь хвоинками, вызывают ослабление деревьев и падение прироста. При этом снижается устойчивость отдельных деревьев и насаждения в целом к воздействию отрицательных факторов окружающей среды, а также к нападению других групп вредителей.

Специалисты продолжают анализировать полученные данные, чтобы понять масштабы повреждения посадок и разработать действенные методы борьбы с вредителем. Есть еще надежда, что очаг заражения уничтожит предстоящая зима: сосновый шелкопряд плохо переносит бесснежные морозные зимы.