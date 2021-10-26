В воронежских отделениях ГИБДД перестали принимать посетителей по талонам и по живой очереди

Теперь перед визитом в ГИБДД нужно сначала зайти в "Личный кабинет" на сайте госуслуг. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В ГИБДД так же, как и во всех госучреждениях Воронежской области, перешли на режим работы, позволяющий максимально обезопасить людей от ковида.

С 25 октября по 7 ноября водителям и желающим получить права придется перед тем, как прийти на прием, предварительно на него записаться. Обслуживание по талонам или по живой очереди на эти две недели находится под запретом.

Записаться на прием можно на сайте Единого портала государственных услуг - www.gosuslugi.ru. Для подачи заявления на регистрацию машины и (или) прицепа к нему или на прием экзаменов, выдачу или замену прав, предоставление справок нужно зайти в свой «Личный кабинет». Там выбрать в разделе ГИБДД соответствующую услугу, потом заполнить все поля заявления, а также указать дату, время для оказания услуги и адрес подразделения Госавтоинспекции, в котором желаете получить услугу. Необходимо приехать именно к тому времени, которое Вы выбрали, что позволит значительно сократить время ожидания. При этом не забывайте, что нужно надеть маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.