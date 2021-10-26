В Воронеже водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика

Машина после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 25 октября, в микрорайоне Масловка случилась авария, в которой пострадал мальчик. В 17.10 54-летний местный житель ехал на «Киа Церато» со стороны улицы 206 Стрелковой дивизии в направлении Солдатского поля. У дома № 485 по улице Горняков он сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу справа налево по ходу движения машины. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять, при каких обстоятельствах он был сбит.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ГИБДД напомнили, что переходить дорогу можно только по «зебре», а если ее нет – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Если пешеход нарушит правила, ему грозит штраф в 500 рублей. А если сильно не повезет, может оказаться на больничной койке.