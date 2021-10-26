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Происшествия26 октября 2021 10:27

В Воронеже отдыхавший росгвардеец задержал грабителя

Преступник похитил из магазина товар на 5000 рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей М. даже в неслужебное время оказался начеку и поймал грабителя.

Сергей М. даже в неслужебное время оказался начеку и поймал грабителя.

Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Офицер СОБР Сергей М. в свой выходной день проходил мимо супермаркета на улице Шишкова. И увидел работника магазина, который пытался догнать другого мужчину. Росгвардеец догадался, что убегавший что-то украл, и тоже пустился в погоню. Вора он настиг в ближайшем дворе и задержал. Затем на место ЧП вызвали полицейских.

Оказалось, что грабитель похитил из супермаркета товар на сумму более 5000 рублей, сообщили в региональном управлении Росгвардии.