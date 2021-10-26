В Воронеже отдыхавший росгвардеец задержал грабителя

Сергей М. даже в неслужебное время оказался начеку и поймал грабителя. Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Офицер СОБР Сергей М. в свой выходной день проходил мимо супермаркета на улице Шишкова. И увидел работника магазина, который пытался догнать другого мужчину. Росгвардеец догадался, что убегавший что-то украл, и тоже пустился в погоню. Вора он настиг в ближайшем дворе и задержал. Затем на место ЧП вызвали полицейских.

Оказалось, что грабитель похитил из супермаркета товар на сумму более 5000 рублей, сообщили в региональном управлении Росгвардии.