В Воронеже бывшего адвоката за два крупных мошенничества посадят на три года

Женщину посадят на три года, когда ее сыну исполнится 14 лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Воронеже вынесли приговор 34-летней женщине, ранее работавшей адвокатом. Ее признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения».

В октябре 2019 года к женщине-адвокату обратился 36-летний воронежец. Юрист узнала, что в отношении него завершилась проверка, и его действия признаны не подпадающими под уголовное дело. И решила «сыграть» на этом. Заявила, что мужчину хотят привлечь к уголовной ответственности. Но есть шанс ее избежать. Для этого ей надо передать 260 тысяч рублей, а она отдаст деньги влиятельным людям, способным замять дело. В итоге в октябре и ноябре 2019 года мужчина частями отдал адвокату эту сумму.

А в марте 2020 года к юристу пришел 87-летний воронежец, чтобы она ему помогла решить вопрос с наследованием квартиры. Сначала адвокат заявила, что решит дело в его пользу за 100 тысяч рублей. А когда получила эти деньги, сказала, что нужны еще. Так, с апреля по октябрь 2020 года она «выдоила» из пожилого человека еще 215 тысяч рублей. Всего, стало быть, пенсионер отдал ей 315 тысяч.

Аферам адвоката положила конец совместная проверка ее деятельности, инициированная ФСБ, к которой подключились сотрудники Следственного комитета. Женщину задержали, она признала свою вину. В итоге суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Она должна заплатить 50 тысяч рублей в доход государству. Однако приговор отсрочили, пока ее сыну не исполнится 14 лет.