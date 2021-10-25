В райцентре Воронежской области сын избил мать, и она умерла в больнице

Сын побил мать очень сильно, но умерла она по другой причине. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Борисоглебске сотрудники отдела уголовного розыска задержали 43-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 72-летней матери, которая недавно умерла.

В ходе предварительного следствия выяснили, что мужчина часто выпивает. До недавнего времени он жил в хозяйственной постройке во дворе дома своей матери в Борисоглебске. В сентябре 2021 года в ее доме на улице Пушкинская женщина поругалась со своим сыном. Тот избил мать руками и ногами. Так, что она потеряла сознание. Сын вызвал скорую. Медикам он признался, что избил мать. Врачи сообщили об этом в полицию. Стражи порядка задержали его и выяснили, что он уже был судим за кражи.

Через нескольких дней пенсионерка умерла в больнице. Судебно-медицинская экспертиза показала, что сын сломал ее ребра, также от побоев образовались гематомы грудной клетки. Однако смерть наступила по другой причине.

- В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.