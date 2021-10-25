Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 15:37

В райцентре Воронежской области сын избил мать, и она умерла в больнице

Убийцей его назвать нельзя, так как формально смерть женщины наступила по другой причине
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сын побил мать очень сильно, но умерла она по другой причине.

Сын побил мать очень сильно, но умерла она по другой причине.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Борисоглебске сотрудники отдела уголовного розыска задержали 43-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 72-летней матери, которая недавно умерла.

В ходе предварительного следствия выяснили, что мужчина часто выпивает. До недавнего времени он жил в хозяйственной постройке во дворе дома своей матери в Борисоглебске. В сентябре 2021 года в ее доме на улице Пушкинская женщина поругалась со своим сыном. Тот избил мать руками и ногами. Так, что она потеряла сознание. Сын вызвал скорую. Медикам он признался, что избил мать. Врачи сообщили об этом в полицию. Стражи порядка задержали его и выяснили, что он уже был судим за кражи.

Через нескольких дней пенсионерка умерла в больнице. Судебно-медицинская экспертиза показала, что сын сломал ее ребра, также от побоев образовались гематомы грудной клетки. Однако смерть наступила по другой причине.

- В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.