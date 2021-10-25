В Воронеже 23-летний парень на иномарке сбил пенсионера

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла сегодня, 25 октября, примерно в 12:05 часов в Воронеже. У дома № 65 на улице Шишкова «Фольксваген Поло» сбил пенсионера. 69-летний мужчина попал в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, за рулем иномарки был 23-летний местный житель. При этом пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины аварии.