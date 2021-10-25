Воронежские дзюдоисты завоевали две бронзы на первенстве ЦФО

Воронежец Егор Аброськин попал на пьедестал весовой категории до 81 кг. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские дзюдоисты привезли с первенства Центрального федерального округа две медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходили в Курске. В них участвовали 218 спортсменов из 26 регионов России.

Егор Аброськин выступал в весовой категории до 81 кг, в ней соревновались 23 дзюдоиста. Сначала он победил липецкого спортсмена Николая Знаменщикова и москвича Максима Криницына. А вот в полуфинале уступил рязанцу Даниялу Магомедову. Зато одолел другого рязанского дзюдоиста Юрия Борзыкина в поединке за бронзу. Благодаря месту на пьедестале Егор Аброськин гарантировал себе участие в первенстве страны, которое пройдет в ноябре в Екатеринбурге.

Неделей ранее такую же путевку завоевала на турнире Общества «Динамо» Карина Колосова. Так что это первенство ЦФО было для нее одним из этапов подготовки к предстоящему национальному старту. В весовой категории Карины до 57 кг было 19 спортсменок, а на прошедшем неделю назад турнире Общества «Динамо» — 11.

В первой встрече Карина выиграла у московской спортсменки Юлии Маркузовой, потом одолела еще одну столичную дзюдоистку Анну Шагалову. А вот в третьей встрече она уступила Дарье Карахтановой из Брянска. Эта девушка всего неделю назад победила на турнире «Юность России». В результате воспитанница нововоронежской ДЮСШ смогла побороться только за третье место. Здесь она победила Елизавету Мышковскую из Москвы и завоевала бронзу.

Карина Колосова взяла бронзу в весовой категории до 57 кг. Фото: cspsk-vrn.ru

- Карина немного просела эмоционально на этом турнире. После «динамовских» соревнований, где она отдала все силы, она просто не успела восстановиться, - подвела итоги выступления Колосовой ее тренер Татьяна Маклецова. - В результате, допустила ошибку во встрече с Карахтановой и уступила. К тому же здесь очень большая конкуренция. Но для опыта это очень хороший турнир.

Также на первенстве Центрального федерального округа выступили Иван Кочетов и Ахъяд Атаев, но они не смогли пробиться на пьедестал.