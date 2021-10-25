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Общество25 октября 2021 14:05

В Воронеже к концу недели потеплеет, но пойдут дожди

Нас ожидают еще две морозные ночи
Юрий КОЗЛОВ
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Небольшое потепление будет сопровождаться слабым, но противным дождем.

Небольшое потепление будет сопровождаться слабым, но противным дождем.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящую неделю. Почти зимний холод, пришедший в столицу Черноземья в понедельник, 25 октября, задержится ненадолго. Но потеплеет несильно.

- Холодный сектор циклона сменится более теплым. Ночью к концу недели ночная температура будет выше нуля. А вот днем столбик термометра поднимется не больше, чем до +11, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на вторник, 26 октября, метеорологи обещают пасмурную погоду и -4 градуса. Днем западный ветер сменится юго-западным. Солнце будет выглядывать из-за туч и потеплеет до +8.

В среду, 27 октября, ночью луна порой будет выходить из-за облаков. По-прежнему будет морозно - -1 градус. Днем снова при переменной облачности температура поднимется до +9.

В ночь на четверг, 28 октября, вернется западный ветер, но на этот раз он принесет с собой тепло. Будет облачно при +3 градусах. Днем пойдет слабый дождь. Столбик термометра поднимется до +11.

В пятницу, 29 октября, ночью, дождь продолжится, но и не усилится при +6 градусах. Днем осадки не прекратятся. Снова будет +11 градусов.