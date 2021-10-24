Воронежский театр оперы и балета объявил о переносе спектаклей из-за ковида

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета объявил об изменениях в афише из-за объявленных «ковидных каникул» с 25 октября по 7 ноября.

Отменили оперу «Дитя и волшебство» (стоявшую в плане 29 октября) и концерт в рамках культурной акции «Ночь искусств» (3 ноября). Билеты можно вернуть по месту приобретения.

Перенесли следующие постановки: оперу «Пиковая дама» (стояла в афише 30 октября) и вечер балетов «Кармен-сюита/Привал кавалерии» (планировался 31 октября) - на 2022 год. Новые даты показа спектаклей будут объявлены дополнительно, купленные на них билеты действительны.

Показ балета «Продавец игрушек» в рамках театрального абонемента переносится с 24 октября на 16 января 2022 года.