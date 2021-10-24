В Воронеже во время рейда пойманные автомобилисты-должники вернули 220 тыс рублей налогов

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В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции вместе с налоговиками и судебными приставами провели рейд по взысканию неуплаченных административных штрафов и транспортного налога. Проверили более 100 машин, у 18 автолюбителей обнаружили задолженность более 344 тысяч рублей за неоплаченные штрафы. На месте должники оплатили 12 тысяч рублей. У одного из автомобилистов арестовали ВАЗ-2114, потому что его владелец имел долг в 89 тысяч рублей.

У силовиков вызвало сомнение подлинность удостоверения 19-летнего водителя «Хендай Солярис». Когда стали проверять, установили, что собственником машины является юридическое лицо, которое имеет задолженность 62 миллиона рублей. В итоге машину также арестовали и эвакуировали на спецстоянку.

Четыре водителя имели задолженности по налогам на сумму более 300 тысяч рублей. Два водителя оплатили 220 тысяч рублей долга.