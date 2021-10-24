В школах Воронеже могут организовать прием больных ОРВИ и ковидом

Воронежские школы могут отдать под прием амбулаторных больных с признаками вирусных респираторных заболеваний. Такое решение принял оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на заседании 22 октября. На такие меры могут пойти из-за ухудшающейся эпидобстановки по ковиду, предполагают, что это поможет избежать огромных очередей в поликлиниках. Сейчас профильные ведомства прорабатывают эту возможность. Приспособить под амбулатории могут и другие учреждения, в которых приостановлена работа на время «ковидных каникул» с 25 октября по 7 ноября.

- Поручение прорабатывается совместно с департаментом здравоохранения. В случае необходимости подходящие муниципальные помещения могут быть переданы для медицинских нужд. Все зависит от того, какой площади и каких параметров помещения могут понадобиться, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, коронавирус бьет ежедневные рекорды по заболевшим, воронежцы стоят в огромных очередях в поликлиники, чтобы попасть к врачам.