В Воронежской области объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября 2021 года

Фото – Правительство Воронежской области

Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в Воронежской области нерабочими днями. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 22 октября. Оно прошло под председательством губернатора Александра Гусева.

Глава региона поручил профильным ведомствам проработать меры поддержки экономики по конкретным отраслям, чтобы последствия локдауна ударили не так сильно. Но в то же время он четко сказал, что прежде всего в этой ситуации – ценность человеческой жизни.

— В своих решениях я исходил и буду исходить из приоритета ценности человеческой жизни. Вместе с тем, власти должны не только обеспечить доступность медицинской помощи, но и поддержку экономики региона. Поручаю облправительству с учетом планируемой федеральной господдержки внести предложения по региональным мерам. Они должны носить отраслевой характер, — подчеркнул глава региона.

При этом сотрудникам в связи с нерабочими днями заработную плату сохранят. Разрешено работать только сотрудникам охраны и работникам, которые содержат эти объекты или поддерживают процессы производства, которое невозможно остановить. Кроме того, могут трудиться те, кто начисляет и выплачивает заработную плату.

При этом губернатор Александра Гусев пояснил, что все прививочные пункты Воронежской области, где можно пройти вакцинацию, с 25 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме. Это же касается и медучреждений области. Они в штатном режиме будут оказывать медпомощь в неотложных ситуациях.

– Понимаю усталость жителей от ограничительных мер, от тревоги за себя и за близких, от неопределенности завтрашнего дня. Уверен, мы вместе справимся и с этим вызовом. Воронежцы неоднократно демонстрировали единение и активную гражданскую позицию. Убежден, свои лучшие качества мы с вами проявим и сегодня, – обратился к воронежцам Александр Гусев.

Ирина Шабанова