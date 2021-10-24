Жительница Воронежской области потеряла 800 тысяч после звонка "из банка"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 23 октября жертвами дистанционных мошенников стали 13 жителей Воронежской области, в общей сложности они потеряли около 1,5 млн рублей.

57-летней жительнице Лискинского района позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что мошенники завладели данными банковского счета женщины и в настоящий момент пытаются оформить на нее кредит. Звонивший предупредил, что за женщиной будет закреплен банковский работник, который пояснит, какие операции необходимо совершить, чтобы обезопасить сбережения. Через несколько минут перезвонил «менеджер банка», порекомендовавший для опережения действий мошенников перевести деньги на резервные счета и тем самым «закрыть» кредиты, которые аферисты оформили на ее банковский счет, мол, потом эти деньги автоматически спишутся с ее задолженности. Растерявшаяся женщина выполнила все требования «менеджеров», перевела 793 тысячи рублей, после чего ей звонить перестали.

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