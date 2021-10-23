Массовое убийство собак в воронежском приюте привело к уголовному делу

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская полиция возбудила уголовное дело по факту массового убийства собак в приюте «Дора» в Железнодорожном районе. Напомним, хозяин приюта утром 22 октября обнаружил трупы 12 животных. Одни из них были застрелены, другим кто-то перерезал горло. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.

На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа.

- Следственным отделом по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных», - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Оперативники устанавливают лица, причастные к преступлению. Ход расследования взяла на контроль прокуратура региона.