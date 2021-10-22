Полиция проверяет историю с массовым убийством собак в воронежском приюте «Дора»

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Воронежские полицейские начали проверку по поводу ЧП с массовым убийством собак в приюте «Дора» на Левом берегу в Воронеже. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка в пятницу, 22 октября.

– По ее результатам будет принято решение, – подчеркнули в Управлении.

Ранее в отдел полиции поступило заявление об этом вопиющем факте. Его написали зоозащитники.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в приюте «Дора» в ночь 22 октября неизвестные зверски расправились с 13 постояльцами. Мертвых животных обнаружил утром зоозащитник Юрий Шамарин.